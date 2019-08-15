- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن إغلاق طريق الهدا احترازيّاً بالاتجاهين بسبب الأمطار، إضافة إلى إغلاقٍ مؤقّت لنفق مستشفى الملك فيصل في محافظة الطائف؛ بسبب تجمع مياه الأمطار داخل النفق.
وأكد المركز أن الجهات المختصة باشرت الموقع وجارٍ العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.
وكانت الطائف قد شهدت مساء اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.
ودعا مركز ٩١١ المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
أمطار الطائف تغلق طريق الهدا ونفق مستشفى الملك فيصلعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-08-15
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن إغلاق طريق الهدا احترازيّاً بالاتجاهين بسبب الأمطار، إضافة إلى إغلاقٍ مؤقّت لنفق مستشفى الملك فيصل في محافظة الطائف؛ بسبب تجمع مياه الأمطار داخل النفق.
وأكد المركز أن الجهات المختصة باشرت الموقع وجارٍ العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.
وكانت الطائف قد شهدت مساء اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.
ودعا مركز ٩١١ المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
06:12 PM
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
07:03 PM
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن إغلاق طريق الهدا احترازيّاً بالاتجاهين بسبب الأمطار، إضافة إلى إغلاقٍ مؤقّت لنفق مستشفى الملك فيصل في محافظة الطائف؛ بسبب تجمع مياه الأمطار داخل النفق.
وأكد المركز أن الجهات المختصة باشرت الموقع وجارٍ العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.
وكانت الطائف قد شهدت مساء اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.
ودعا مركز ٩١١ المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
، أمطار الطائف تغلق طريق الهدا ونفق مستشفى الملك فيصل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار الطائف تغلق طريق الهدا ونفق مستشفى الملك فيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.