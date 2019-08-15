حج / وزارة الإعلام تكرم الإدارة العامة للمرور على جهودها في تسهيل تنقلات ضيوف الوزارة من الإعلاميين



جدة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واس

كرم معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، تقديرا لجهود الإدارة العامة للمرور في تسهيل تنقل ضيوف وزارة الإعلام من الإعلاميين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

وقد تسلم مدير الإدارة العامة للمرور بجدة قائد مرور مزدلفة العميد سليمان بن معيوض الجميعي درع التكريم نيابة عن مدير الإدارة العامة للمرور من معالي وزير الإعلام خلال الحفل الختامي لأعمال موسم حج 1440هـ، الذي أقامته وزارة الإعلام على شرف ضيوفها من الإعلاميين الذين يمثلون وسائل إعلام عربية وإسلامية وعالمية.

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18:08ت م

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