حج / مستشفى اجياد بمكة ينجح في تحرير أصابع من البتر



مكة المكرمة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واس

تمكنت الفرق الطبية بمستشفى أجياد للطوارئ بمكة المكرمة في حالة معقدة من تخليص يد عامل علقت في مفرمة لحم أثناء تجهيز الوجبات الخاصة بضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، مما تسبب له في إصابات بالغة، وعلى الفور جرت مباشرة الحالة.

وتمكن الفريق الطبي بالتعاون مع فريق إنقاذ الدفاع المدني من تحرير يد العامل من الفرامة، بأقل ضرر ممكن، وذلك باستخدام معدات الإنقاذ المخصصة لمثل هذه الحالات، وبعد

استقرار الوضع الصحي للحالة، حويلت إلى أحد المستشفيات التخصصية لعمل جراحة اليدين التجميلية.

يذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ المجاور للحرم المكي الشريف، خصص لاستقبال الحالات الطارئة من المرضى و المصابين في الحرم والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم، لتوفير الرعاية الصحية والطبية والعلاجية اللازمة لهم على مدار اليوم، فيما يقوم بتحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة العلاج والرعاية إلى المستشفيات التخصصية والعامة بالمنطقة.

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18:00ت م

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