حج / مدينة الحجاج بتبوك تنهي أمس إجراءات عودة أكثر من 12 ألف حاج وحاجة إلى ديارهم



تبوك 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واس

أكد مدير جوازات منطقة تبوك اللواء سعيد بن محمد القحطاني أن المرحلة الثانية والأخيرة لخدمة ضيوف الرحمن المغادرين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بدأت أمس بتواجد جميع القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية المشاركة بمدينة الحجاج، لتوديع حجاج بيت الله الحرام المغادرين من مدينة الحجاج بالمنفذ في طريقهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك حج هذا العام .

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء

وقال : أن جوازات المنطقة في يوم عملها الأول أنهت عملية خروج أكثر من 12 ألف حاج وحاجة من جنسيات متعددة وسط منظومة من الخدمات والتسهيلات تقدمها جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، بمتابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار , وتوجيه سموه ببذل الجهود كافة لخدمة الحجاج المغادرين على أكمل وجه في تنفيذ هذه المرحلة امتدادا لما تحقق من نجاح في تنفيذ المرحلة الأولى لقدوم الحجاج.

وأضاف اللواء القحطاني أن مدينة الحجاج استقبلت مايزيد عن 28 ألف حاج وحاجة من جنسيات متعددة من دول الجوار العربي وشمال افريقيا قدموا لأداء مناسك حج هذا العام ، مشيراً إلى أنه خلال مغادرتهم ستقدم لهم الخدمات كافة بالمنفذ ، منوها في ختام تصريحه لـ " واس" بمتابعة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى لأعمال جوازات المنطقة وجهودها في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لتسهيل خروج الحجاج وعودتهم إلى أوطانهم سالمين بمشيئة الله غانمين.

// انتهى //

17:34ت م

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تبوك 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسأكد مدير جوازات منطقة تبوك اللواء سعيد بن محمد القحطاني أن المرحلة الثانية والأخيرة لخدمة ضيوف الرحمن المغادرين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بدأت أمس بتواجد جميع القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية المشاركة بمدينة الحجاج، لتوديع حجاج بيت الله الحرام المغادرين من مدينة الحجاج بالمنفذ في طريقهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك حج هذا العام .وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية خلال وقوفه ميدانيا لمتابعة خطة المغادرة بالمنفذ بأن جوازات المنطقة جندت كل طاقتها المادية والبشرية لخدمة الحجاج المغادرين إلى أوطانهم ، الذين بدؤوا في الخروج من مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار ، بعد أن قدمت لهم الخدمات أثناء قدومهم في المرحلة الأولى .وقال : أن جوازات المنطقة في يوم عملها الأول أنهت عملية خروج أكثر من 12 ألف حاج وحاجة من جنسيات متعددة وسط منظومة من الخدمات والتسهيلات تقدمها جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، بمتابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار , وتوجيه سموه ببذل الجهود كافة لخدمة الحجاج المغادرين على أكمل وجه في تنفيذ هذه المرحلة امتدادا لما تحقق من نجاح في تنفيذ المرحلة الأولى لقدوم الحجاج.وأضاف اللواء القحطاني أن مدينة الحجاج استقبلت مايزيد عن 28 ألف حاج وحاجة من جنسيات متعددة من دول الجوار العربي وشمال افريقيا قدموا لأداء مناسك حج هذا العام ، مشيراً إلى أنه خلال مغادرتهم ستقدم لهم الخدمات كافة بالمنفذ ، منوها في ختام تصريحه لـ " واس" بمتابعة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى لأعمال جوازات المنطقة وجهودها في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لتسهيل خروج الحجاج وعودتهم إلى أوطانهم سالمين بمشيئة الله غانمين.// انتهى //17:34ت م0078

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