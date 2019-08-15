حج / سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت يرفع للقيادة التهنئة بنجاح موسم حج هذا العام



الكويت 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واس

رفع صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها والمواطنين السعوديين في دولة الكويت التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه : " أرفع لمقامكم الكريم التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح حج هذا العام 1440هـ، الذي جاء بفضل من الله- عز وجل-، ثم بالعمل والمتابعة والإشراف الذي دأبت عليه قيادة هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله - وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - ".

وأضاف سموه :" أن الإنجازات الكبيرة التي تحققت تعكس واقع الجهود التي بذلت من القطاعات كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام" ، مشيراً إلى أن المملكة وعلى مدى سنوات طويلة كانت تضع خدمة زوار الأماكن المقدسة من أولوياتها التي بقيت علامة بارزة لدى حكام هذه البلاد المباركة –حفظها الله-.

ودعا سموه المولى -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ذخراً وعوناً للإسلام والمسلمين ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله- .

// انتهى //

17:21ت م

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الكويت 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها والمواطنين السعوديين في دولة الكويت التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.وقال سموه : " أرفع لمقامكم الكريم التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح حج هذا العام 1440هـ، الذي جاء بفضل من الله- عز وجل-، ثم بالعمل والمتابعة والإشراف الذي دأبت عليه قيادة هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله - وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - ".وأضاف سموه :" أن الإنجازات الكبيرة التي تحققت تعكس واقع الجهود التي بذلت من القطاعات كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام" ، مشيراً إلى أن المملكة وعلى مدى سنوات طويلة كانت تضع خدمة زوار الأماكن المقدسة من أولوياتها التي بقيت علامة بارزة لدى حكام هذه البلاد المباركة –حفظها الله-.ودعا سموه المولى -عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ذخراً وعوناً للإسلام والمسلمين ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله- .// انتهى //17:21ت م0077

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