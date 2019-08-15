نيكي الياباني يتراجع ويبلغ أدنى مستوى في 9 أيام

بلغ المؤشر نيكي الياباني أدنى مستوى في 9 أيام، الخميس، في الوقت الذي تسببت فيه عودة المخاوف من حدوث ركود عالمي في تراجع وول ستريت ودفعت الين الذي يُعد ملاذا آمنا إلى الارتفاع؛ ما أثر سلبا بقوة على شركات التصدير في البلاد.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.21% إلى 20405.65 نقطة. وخلال الجلسة، لامس المؤشر مستوى 20184.85 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ 6 أغسطس/آب، وفقا لرويترز.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية الـ3 الأمريكية منخفضة نحو 3%، أمس الأربعاء، مع تسجيل المؤشر داو جونز القيادي أكبر خسائره بالنقاط في يوم واحد منذ أكتوبر/تشرين الأول، بعد انقلاب منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل مؤقت للمرة الأولى منذ 12 عاما، والذي عادة ما يُعَد مؤشرا على الركود.

وتراجعت أسهم شركات التصدير اليابانية مع ارتفاع الين الذي يُعَد ملاذا آمنا مقابل الدولار بسبب عزوف واسع النطاق عن المخاطرة.

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وتراجع سهم تويوتا موتور 0.9% وهبط سهم هوندا موتور 1.4%، ونزل سهم باناسونيك 2.6% وانخفض سهم بريدجستون 1.1%.

وتضررت أيضا المؤسسات المالية؛ إذ إن الانخفاض الحاد لعوائد السندات يؤثر سلبا على ربحيتها. وخسر سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.1% ونزل سهم مجموعة ميزوهو المالية 0.5% وتراجع سهم داي-ايتشي لايف هولدنجز 1.6%.

وكان من بين الأسهم الرابحة شركة صناعة الروبوتات سايبرداين التي ارتفع سهمها 4.9%، بعد أن عادت لتحقيق أرباح قبل الضرائب في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران مع وجود طلب على وحدتها للروبوت المستخدمة في المجال الطبي في الداخل والخارج.

ونزل المؤشر تويكس الأوسع نطاقا 1.04% إلى 1483.85 نقطة.، وفاق عدد الأسهم الهابطة تلك الرابحة بواقع 1812 إلى 272.

وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 ببورصة طوكيو، مع تصدر قطاع النفط ومنتجات الفحم وقطاع الآلات الدقيقة لقائمة القطاعات الخاسرة.