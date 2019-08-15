فيديوجراف.. سوء الحظ يلازم لامبارد في أول مباراتين مع تشيلسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لازم سوء الحظ فرانك لامبارد، المدير الفني لـتشيلسي الإنجليزي، في أول مباراتين له على رأس القيادة الفنية للفريق اللندني.

لامبارد تولى تدريب تشيلسي مطلع الموسم الحالي خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري، وقاد المباراة الرسمية الأولى أمام مانشستر يونايتد في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما خسر 0-4.

وكانت المباراة الثانية أمام ليفربول، مساء الأربعاء، في كأس السوبر الأوروبي، حيث خسر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

وشهدت المباراتان إهدار الفريق اللندني للعديد من الفرص، حيث ارتطمت 3 كرات بالقائمين والعارضة، وتم إلغاء هدفين بداعي التسلل.