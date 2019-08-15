البحث والتحري.. العيون السرية لضمان أمن الحج

2019-08-15

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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أن تفقد حقيبة أو متعلقات شخصية في مكان به أكثر من 2.3 مليون شخص في وقت واحد فهذا يعني أن هناك منظومة أمنية متكاملة تقف وراء هذا الإنجاز.

ويبذل رجال الأمن في كل القطاعات جهودًا لا ينكرها إلا جاحد لضمان أمن الحج، ومن بين هذه القطاعات يأتي دور فرق البحث والتحري التي تعمل على مدار الساعة لتأمين الحجيج.