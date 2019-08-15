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2019-08-15 شاهد.. ماذا يوجد داخل سيارة الإسعاف لإنقاذ الحجيج متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة تبذل المملكة جهودًا مضنية لتوفير الرعاية الصحية للحجيج سواء فيما يتعلق بتوفير التطعيمات والتحصينات أو فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية. Advertisements ووفرت المملكة سيارات إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية لضمان توفير رعاية للحالات الطارئة التي تحدث في الحج.









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