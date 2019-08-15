المملكة تستعيد صدارة موردي النفط لأسرع الأسواق نموًا

2019-08-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة محمود نبيل

تسعى شركة النفط الوطنية أرامكو لشراء حصة قدرها 20% في شركة Reliance IndustriesNSE الهندية، مما يساعدها على استعادة موقعها كأكبر مورد للنفط في أسرع أسواق النفط نموًا في العالم.

المملكة، التي كانت تقليديًا أكبر مصدر للنفط في الهند، فقدت الصدارة لصالح العراق خلال السنتين الماليتين الأخيرتين، إلا أن ذلك سوف يتغير مع قيام أرامكو بشراء حصة 20 في المائة في شركة RIL الخاصة بتحويل النفط إلى الكيماويات (O2C)، والتي لها قيمة مؤسسية عالية، حسب ما جاء في صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية.

وقالت الصحيفة الهندية المعنية بالاقتصاد، سوف يتغير هذا مع قيام أرامكو بشراء حصة 20 % في شركة RIL، والتي تبلغ قيمتها 75 مليار دولار، حيث سيتم إرفاقها بصفقة لتزويد 500 ألف برميل يوميًا أو 25 مليون طن.

وتمثل الإمدادات الخام البالغة 500 ألف برميل يوميًا حوالي 40% من استهلاك ريلاينس الخام، وهي نسبة أعلى بكثير من الحصة المستحوذ عليها، على الرغم من أن أرامكو كانت تقدم 20% من متطلبات ريلاينس من النفط الخام.

وصدرت المملكة في العام المالي 2018- 2019 40.33 مليون طن من النفط الخام إلى الهند، أي أقل بنسبة 15% من 46.61 مليون طن باعها العراق، وفقًا لبيانات مصدرها المديرية العامة للمعلومات التجارية والإحصاء.