شكرا لقرائتكم رابط الاستعلام عن أسماء مستفيدي برنامج سكني دفعة يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-15 رابط الاستعلام عن أسماء مستفيدي برنامج سكني دفعة يوليو متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان في تقريره عن شهر “يوليو” الماضي، أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج، منذ بداية العام وحتى شهر يوليو الماضي، بلغ 109,137 أسرة، منها 46,188 أسرة سكنت في منازلها، وفي شهر يوليو وحده استفادت 28,516 أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية، كما تمكنت نحو 7,780 أسرة من الحصول على وحداتها السكنية. ولمعرفة الأسماء عبر الرابط التالي: (هنا).









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن أسماء مستفيدي برنامج سكني دفعة يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.