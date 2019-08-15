إنقاذ حياة حاجة عراقية من جلطة دماغية حادة بمكة

2019-08-15

متابعات الخليج 365 - واس

أنقذ فريق طبي متخصص بمركز العلوم العصبية بالتكامل مع قسم الاشعة التداخلية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة مؤخرا حاجة عراقية أصيبت بشلل نصفي بعدما داهمتها جلطة دماغية حادة.

وتم استقبال الحالة عبر خدمة الخط الساخن للجلطات الدماغية بقيادة استشاري الاعصاب وقائد برنامج السكته الدماغية بوزارة الصحة الدكتور ماجد بخيت حالة حاجة عراقية تعرضت لسكته دماغيه حاده مع شلل نصفي وتم قبول الحاله من مستشفى منى العام وتم نقل الحاجة بسرعه فائقة عبر الاخلاء الطبي للهلال الأحمر السعودي.

وعند وصول الحاجة تم على الفور تقييمها طبيا وعمل الأشعات المقطعية والبدء في العلاج المسيل للجلطات في اقل من 30 دقيقه ونظرا لان موقع الجلطة كانت في شريان أساسي في الدماغ تم تحويلها لقسم الاشعه التداخليه وتحت إشراف فريق التخدير ليتم اجراء قسطرة دماغيه لها بقياد الدكتور زياد العريني الذي تمكن ولله الحمد من سحب الجلطه في وقت قياسي لم يتجاوز 30 دقيقه.

وبدأت الحاجه بالتحسن الملحوظ واوضحت الأشعات المقطعية عدم تأثر الدماغ من الجلطه حيث ان مثل هذه الحالات تحتاج لتنسيق عالي وتكامل أقسام متعددة للقيام بالعلاج في الوقت المناسب لتفادي حدوث جلطات كبيره تودي لإعاقة حادة او الوفاة لاسمح الله .

يذكر ان مركز العلوم العصبية تكاملا مع قسم الاشعه التداخلية بالمدينة الطبية أجرى العديد من العمليات النوعية والتخصصية النادرة تضاهي مثيلاتها عالمياً وبنسب نجاح عالية بفضل من الله وهي قادره على التعامل مع اكثر الحالات تعقيدا وصعوبة وعلى مدار العام ، لما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وامكانيات كبيره بدعم كبير ولا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة وتحقيقاً للرؤية الطموحة 2030.