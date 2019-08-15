سبب تحديث بيانات الدخل دوريًا في حساب المواطن

2019-08-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدّد حساب متابعات الخليج 365 في أكثر من مناسبة على أهمية تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من البرنامج لضمان استمرار تدفق الدعم.

Advertisements

وبالرغم من أن حساب متابعات الخليج 365 يعتمد على البيانات المُسجّلة من المواطنين إلا أنه يتم مطابقتها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الحكومية، وفي حال التعارض يتم الاعتماد على البيانات الرسمية خاصة ما يتعلق بالدخل.

وحول توقف دعم حافز عن زوجة مواطن ومدى تأثير ذلك على دعم حساب متابعات الخليج 365 قالت خدمة العملاء في البرنامج إنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه إلى البوابة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى ” الإجراءات “) وحذف الدخل المخصص من برنامج حافز ثم حفظ، وسيتم دراسة البيانات والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى.

وفي سياق متصل قال حساب متابعات الخليج 365 إنه في حال تم إعادة تقديم الطلب قبل تاريخ “10 أغسطس” سيتم دراسة حالة الأهلية مرة أخرى وإبلاغ صاحب الطلب بنتيجة الأهلية عن طريق زيارة حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر “سبتمبر”.