ليلة العيد.. إنقاذ حاجة عراقية من جلطة دماغية بمدينة الملك عبدالله

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:

أنقذ فريق طبي متخصص بمركز العلوم العصبية بالتكامل مع قسم الاشعة التداخلية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة حاجة عراقية أصيبت بشلل نصفي بعدما داهمتها جلطة دماغية حادة ليلة العيد.

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وتم استقبال الحالة عبر خدمة الخط الساخن للجلطات الدماغية بقيادة استشاري الأعصاب وقائد برنامج السكتة الدماغية بوزارة الصحة الدكتور ماجد بخيت حالة حاجة عراقية تعرضت لسكتة دماغية حادة مع شلل نصفي وتم قبول الحالة من مستشفى منى العام وتم نقل الحاجة بسرعة فائقة عبر الإخلاء الطبي للهلال الأحمر السعودي.

وعند وصول الحاجة تم على الفور تقييمها طبيا وعمل الأشعات المقطعية والبدء في العلاج المسيل للجلطات في أقل من 30 دقيقة ونظرا لأن موقع الجلطة كانت في شريان أساسي في الدماغ تم تحويلها لقسم الأشعة التداخلية وتحت إشراف فريق التخدير ليتم اجراء قسطرة دماغية لها بقياد الدكتور زياد العريني الذي تمكن ولله الحمد من سحب الجلطة في وقت قياسي لم يتجاوز ٣٠ دقيقة.

وبدأت الحاجة بالتحسن الملحوظ وأوضحت الأشعات المقطعية عدم تأثر الدماغ من الجلطة حيث أن مثل هذه الحالات تحتاج لتنسيق عالي وتكامل أقسام متعددة للقيام بالعلاج في الوقت المناسب لتفادي حدوث جلطات كبيرة تؤدي لإعاقة حادة أو الوفاة لاسمح الله .