شكرا لقرائتكم خبر عن 300 إعلامي من دول العالم يدوّنون مشاعرهم لخادم الحرمين في «جدارية شكر الملك سلمان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

عبر نحو 300 إعلامي من ضيوف وزارة الإعلام في حج هذا العام 1440، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من خلال تدوين مشاعرهم وانطباعاتهم لما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتم توقيع جدارية شكر خادم الحرمين الشريفين خلال حفل وزارة الإعلام الختامي لموسم حج هذا العام الذي أقيم أمس (الأربعاء) في فندق الرتزكارلتون بجدة، وتضمنت الجدارية عبارات مؤثرة ومشاعر صادقة من ضيوف وزارة الإعلام من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية، حيث استخدم بعضهم لغاتهم الأم في التعبير عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على كل ما شاهدوه ولمسوه من تسهيلات وخدمات قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام بإشراف ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.