شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين 200 ألف وجبة لسد عجز مؤسسة حج قصّرت في الخدمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

كشف رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة بالغرفة التجارية بمكة المكرمة شاكر بن عساف الشريف، تأمين 50 ألف وجبة جافة لحجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى تأمين اللجنة أكثر من 150 ألف وجبة خلال 24 ساعة.

ويأتي ذلك استجابة من اللجنة الوطنية للنداء الذي وصل إليها، الذي يتطلب تأمين وجبات مساندة لضيوف الرحمن بسبب تقصير إحدى مؤسسات الحج.

Advertisements

وقال الشريف إن هذا التحرك من اللجنة الوطنية جاء بمتابعة وبجهود من المهندس هشام كعكي رئيس غرفة مكة ونائبه مروان شعبان وجميع منسوبي اللجنة، إلى أن تم احتواء الأمر والسيطرة عليه، مضيفا «دور اللجنة مكمل لجهود دولتنا العظيمة وحرصها الشديد على أن ينعم جميع الحجاج من كل الجنسيات بكافة سبل الراحة، ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة».

وشكرت اللجنة كل شركات ومؤسسات الإعاشة التي استجابت في وقت زمني قصير، بعد أن قصرت إحدى مؤسسات الحج في عملها.

وكان نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان وجه في وقت سابق بإيقاف مسؤولي مؤسسة طوافة عن العمل، قصّروا في خدمة ضيوف الرحمن ووجه بمعالجة عاجلة وتقديم كامل الخدمات للحجاج والتحقيق مع المقصرين والرفع له بالنتائج.