محمد بن مسعود - الدمام - احتفل حسان العلي بزواجه من كريمة قاسم آل الشيخ، بإحدى قاعات الأفراح في جدة. حضر الحفل لفيف من أهالي وأقارب العروسين، وجمع من الفنانين والإعلاميين والأعيان. 15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440 05:56 PM Advertisements "العلي" يحتفل بزواجه من كريمة قاسم آل الشيخ "العلي" يحتفل بزواجه من كريمة قاسم آل الشيخ احتفل حسان العلي بزواجه من كريمة قاسم آل الشيخ، بإحدى قاعات الأفراح في جدة. حضر الحفل لفيف من أهالي وأقارب العروسين، وجمع من الفنانين والإعلاميين والأعيان. الكلمات المفتاحية ، "العلي" يحتفل بزواجه من كريمة قاسم آل الشيخ ،

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