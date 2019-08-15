، إنقاذ حياة حاجة عراقية من جلطة دماغية حادة بطول ١ سم ليلة العيد بمدينة الملك عبدالله الطبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنقذ فريق طبي متخصص بمركز العلوم العصبية بالتكامل مع قسم الأشعة التداخلية في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة؛ حاجة عراقية أُصيبت بشلل نصفي بعدما داهمتها جلطة دماغية حادة ليلة العيد.

وتم استقبال الحالة عبر خدمة الخط الساخن للجلطات الدماغية، بقيادة استشاري الأعصاب وقائد برنامج السكتة الدماغية بوزارة الصحة الدكتور ماجد بخيت؛ حالة حاجة عراقية تعرّضت لسكتة دماغية حادة مع شلل نصفي، وتم قبول الحالة من مستشفى منى العام، وتم نقل الحاجة بسرعة فائقة عبر الإخلاء الطبي للهلال الأحمر السعودي.

وعند وصول الحاجة تم على الفور تقييمها طبيًّا وعمل الأشعات المقطعية، والبدء في العلاج المسيل للجلطات في أقل من 30 دقيقه؛ ونظرًا لأن موقع الجلطة كان في شريان أساسي في الدماغ؛ تم تحويلها لقسم الأشعة التداخلية وتحت إشراف فريق التخدير؛ ليتم إجراء قسطرة دماغية لها بقيادة الدكتور زياد العريني الذي تمكن ولله الحمد من سحب الجلطة في وقت قياسي لم يتجاوز ٣٠ دقيقة.

وبدأت الحاجة بالتحسن الملحوظ، وأوضحت الأشعات المقطعية عدم تأثر الدماغ من الجلطة؛ حيث إن مثل هذه الحالات تحتاج لتنسيق عالٍ وتكامل أقسام متعددة للقيام بالعلاج في الوقت المناسب؛ لتفادي حدوث جلطات كبيرة تؤدي لإعاقة حادة أو الوفاة لا سمح الله.

والجدير بالذكر أن مركز العلوم العصبية تكامل مع قسم الأشعة التداخلية بالمدينة الطبية؛ أجرى العديد من العمليات النوعية والتخصصية النادرة تضاهي مثيلاتها عالميّاً، وبنسب نجاح عالية بفضل من الله، وهي قادرة على التعامل مع أكثر الحالات تعقيدًا وصعوبة وعلى مدار العام؛ لما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وإمكانيات كبيرة، بدعم كبير ولا محدود من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة، وتحقيقاً للرؤية الطموحة ٢٠٣٠.