- 1/2
- 2/2
دعت قنصلية المملكة في مدينة مومباي الهندية، المواطنين القادمين إلى الهند ويحملون تأشيرة إلكترونية من نوع "E-VISA"، إلى ضرورة التأكد من صدور التأشيرة بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة.
وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي الترحيل عند الوصول للهند.
القنصلية بالهند: تأكدوا من هذا الأمر لتفادي الترحيلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-15
دعت قنصلية المملكة في مدينة مومباي الهندية، المواطنين القادمين إلى الهند ويحملون تأشيرة إلكترونية من نوع "E-VISA"، إلى ضرورة التأكد من صدور التأشيرة بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة.
وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي الترحيل عند الوصول للهند.
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
03:55 PM
وصفتها بالخطوة الضرورية قبل مغادرة المملكة
دعت قنصلية المملكة في مدينة مومباي الهندية، المواطنين القادمين إلى الهند ويحملون تأشيرة إلكترونية من نوع "E-VISA"، إلى ضرورة التأكد من صدور التأشيرة بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة.
وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي الترحيل عند الوصول للهند.
، القنصلية بالهند: تأكدوا من هذا الأمر لتفادي الترحيل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر القنصلية بالهند: تأكدوا من هذا الأمر لتفادي الترحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.