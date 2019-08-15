شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا رد مدير أمن عدن ”شلال شايع” على قرار وزير الداخلية ”الميسري” بإقالته من منصبه وإحالته للتحقيق..! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انطلقت صباح اليوم الاربعاء حملة امنية واسعة يقودها اللواء الركن شلال علي شائع مدير امن العاصمة عدن في كافة مديريات عدن.
وقال مصدر امني ان الحملة الامنية تستهدف الخارجين عن القانون وتأمين كافة مديريات العاصمة عدن ومنع حمل السلاح.
وتركزت الحملة في مديريات دار سعد والشيخ عثمان وجولة الكراع للقبض على عناصر مسلحة هناك كانت قد انتشرت في الاسابيع الاخيرة.
ويقود اللواء شلال شايع الحمله الامنية.
ويأتي هذا التحرك بعد اقل من 24 ساعة من قرار الميسري بإقالته وتحويله للتحقيق..!
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