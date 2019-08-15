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أم 10 مرابطين بينهم شهيد تروي قصة برّ أبنائها بها في الحج

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تنافس شقيقان عسكريان على تولّي مساعدة ودفع عربة والدتهما؛ لإعانتها على أداء نسك الحج ورمي الجمرات.
وروت أم راكان قصة تنافس ابنيها على خدمتها وحبهما لها، مشيرةً إلى أنها أنجبت 10 أبناء وأصرّت على أن يكونوا جميعهم جنوداً في خدمة وطنهم.

وأضافت وفقاً لـ”عكاظ”، أن أبناءها العشرة عسكريون؛ حيث استشهد نجلها عبدالله، على الحد الجنوبي وبقي 9 أبناء، اثنان منهم ضابطان برتبة نقيب أحدهما يخدم بالحج، فيما يؤدي البقية مهمات عملهم بقطاعات عسكرية متفرقة.
ولفتت إلى أن مشاهد برّ أبنائها بها فضل من الله؛ لأنها برّت بوطنها ووالدها أيضاً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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