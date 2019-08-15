مصرع شابين في إطلاق نار بعد حفل زفاف بنجران

تداولت أنباء حول وقوع جريمة قتل، في نجران، إثر مضاربة وإطلاق نار بين أبناء عمومة، بعد حفل زفاف.

وأسفر إطلاق النار عن وفاة شابين، وإصابة آخرين إصابات حرجة. ولا تزال الجهات الأمنية بنجران تحقق للوقوف على ملابسات الحادثة.