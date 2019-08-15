مراكز التأهيل الشامل بالرياض تشارك النزلاء فرحة العيد

أقامت مراكز التأهيل الشامل للذكور في (الرياض- الدرعية- الخرج- المجمعة- الزلفي) ودور الرعاية الاجتماعية للمسنين في الرياض ووادي الدواسر ودار التربية الاجتماعية للبنين بالرياض، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عدة أنشطة وبرامج احتفالا بعيد الأضحى المبارك للمقيمين بهذه المراكز والدور، والتي تهدف إلى مشاركة المقيمين بأجواء العيد، حيث كان لها أثر كبير في رسم الفرحة والبهجة والسرور على وجوه المقيمين. تضمنت الاحتفالات ذبح الأضاحي وتوزيع الهدايا والحلوى، بالإضافة إلى إقامة ولائم الإفطار والغداء، كما احتوت على زيارة بعض مقيمي مركز التأهيل الشامل بالزلفي للمرضى المنومين في مستشفى الزلفي العام وتهنئتهم بالعيد، وزيارة عدد من مقيمي مركز التأهيل الشامل بالمجمعة للقرية التراثية بمحافظة المجمعة بمرافقة عدد من الأخصائيين وعدد من المسؤولين في القرية، وتم عمل جولة داخلية وشرح طرق البناء والأدوات التي تستخدم قديما وكيفية صنعها، بعد ذلك تمت استضافة فريق من ماكدونالدز بالمركز، حيث قدموا فقرات ترفيهية بثت السعادة في نفوس المقيمين. واحتوى اليوم التالي على إقامة أمسية شواء بمركز التأهيل الشامل بالرياض بحضور بعض منسوبي الوزارة، وقد تمت مشاركة فرقة سواعد الخير التطوعية وفريق طر عالياً ببرنامج ترفيهي لمقيمي دار الرعاية للمسنين، حيث شمل مسابقات وهدايا للمقيمين ومن ثم وجبة العشاء. وذكر المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، أن فرع الوزارة بالرياض يولي اهتماما كبيرا بهذه الفئات الغالية، والذي يتجلى في تقديم الخدمات الاجتماعية والتأهيلية والعلاجية لهؤلاء المقيمين، حيث إنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.



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