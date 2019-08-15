حج / مديرة شرطة أوكلاند بنيوزيلندا بعد تأديتها للحج "ما شاهدته يفوق الوصف"



المدينة المنورة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واس

أشادت مديرة شرطة أوكلاند بنيوزيلندا نائلة حسن، بعد أن أدت فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والتي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج بالعمل الجبار للمملكة العربية

وفيما يتعلق بدور المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب ذكرت بأن المملكة تعتبر من اوائل الدول تصدياً للإرهاب على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

وأشارت نائله بأن مشكلة الإرهاب تتطلب تعاون دولي للحد منه، وهذا ما قامت به المملكة من خلال تعاونها الدولي مع عدد من الدول كما أن لها جهود وخبرات سابقة في مكافحته والحد منه

و في ختام حديثها رفعت نائله أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يبذلانه من عناية لخدمة ضيوف الرحمن, وكل ما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.

// انتهى //

16:54ت م

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المدينة المنورة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسأشادت مديرة شرطة أوكلاند بنيوزيلندا نائلة حسن، بعد أن أدت فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والتي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج بالعمل الجبار للمملكة العربية السعودية بمشاركة جميع أجهزة الدولة المعنية بأعمال الحج، مبينتاً أن ما شاهدته يفوق الوصف وفي جميع المجالات "الطبية والأمنية والتنظيمية"، والتي أثبتت من خلاله للعالم أجمع قدرتها على القيام بخدمة ضيوف الرحمن بكل اقتدار على أكمل وجه.وفيما يتعلق بدور المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب ذكرت بأن المملكة تعتبر من اوائل الدول تصدياً للإرهاب على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.وأشارت نائله بأن مشكلة الإرهاب تتطلب تعاون دولي للحد منه، وهذا ما قامت به المملكة من خلال تعاونها الدولي مع عدد من الدول كما أن لها جهود وخبرات سابقة في مكافحته والحد منهو في ختام حديثها رفعت نائله أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يبذلانه من عناية لخدمة ضيوف الرحمن, وكل ما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.// انتهى //16:54ت م0071

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