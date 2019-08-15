حج / تعليم تبوك يستقبل الكشافة المشاركين في خدمة الحجاج بمكة المكرمة



تبوك 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واس

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، أمس الفرقة الكشفية المشاركة في خدمة الحجاج في مكة المكرمة بعد وصولهم لمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك.

ووزع مساعد مدير تعليم تبوك للشؤون التعليمية ماجد بن عبد الرحمن القعير باقات الورد على أعضاء الوفد المشارك في خدمة حجاج بيت الله الحرام، بحضور جميع القادة الكشفيين في تعليم المنطقة.

وعبر أعضاء الفريق الكشفي عن سعادتهم بهذا الشرف وخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة، مقدمين شكرهم لإدارة التعليم في منطقة تبوك، نظير دعمها وتوفير كل الإمكانات لهم خلال فترة عملهم في المشاعر المقدسة.

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16:30ت م

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