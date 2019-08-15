حج / ورشة متنقلة لدعم وصيانة وسائل نقل الحجاج المغادرة لمنفذ حالة عمار



تبوك 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واس

تواصل الورشة المتنقلة بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار والتي جندتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استمرار تنفيذ أعمالها في المرحلة الثانية والأخيرة بتقديم الدعم والصيانة لوسائل نقل ضيوف الرحمن المغادرة للمنفذ، ضمن منظومة متكاملة سخرتها حكومة المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين القادمين والمغادرين انطلاقاً من واجباتها الدينية والوطنية ومكانتها الإقليمية والدولية.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني ‏والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري أن الورشة المتنقلة تعمل بمشاركة نخبة من المدربين يمثلون مختلف التخصصات المهنية مقدمين أعمال الصيانة الفورية وإصلاح أعطال الوسائط والحافلات التي تقل ضيوف الرحمن في رحلة إيابهم لديارهم، بعد أن منَ الله عليهم بأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، إضافة لقيامها بالمساهمة والمساندة لكافة أعمال الجهات الحكومية العاملة بمدينة الحجاج بالمنفذ.

وقال: بأن المشاركة في هذه المرحلة يأتي امتداد للنجاحات التي تحققت في المرحلة الاولى، حين قدوم حجاج بيت الله الحرام عبر المنفذ، وحتى إتمام رحلة عودتهم ومغادرة أراضي المملكة.

ولفت الانتباه إلى أن الورشة المتنقلة ومنذ 13 عاماً تؤدي مهامها وأدوارها المنوطة بها في موسمي الحج والعمرة بحالة عمار وفق توجيهات معالي محافظ المؤسسة الدكتور احمد الفهيد، سعياً لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة لوطننا الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، التي تحرص وتؤكد دائماً على تقديم أجل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وثمن المهندس المطيري المتابعة المستمرة والاهتمام الدائم الذي تحظى به كافة الادارات الحكومية العاملة بالمنفذ من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، الذي يحرص على التنسيق بين كافة الجهات والادارات المدنية والعسكرية توحيداً للجهود، لتيسير وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

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16:21ت م

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