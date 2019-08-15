فيديو مستهجن.. استقبال الحجاج بالأعيرة النارية في جازان

2019-08-15

متابعات الخليج 365 _ علي شيبان _ جازان

تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي أمس مقطع فيديو يبين طريقة استقبال الحجاج بإحدى المناطق الجبلية بجازان “الريث” في مشهد مخيف ومؤلم في أحد الشوارع العامة وفي تهديد لأرواح المواطنين مسببة لهم قلقاً وخوفاً؛ ما أدى إلى تذمر واستياء من هذه الظاهرة السلبية.

وقال الأهالي في تصريحات خاصة لـ “متابعات الخليج 365“: عاد حجاج بيت الله الحرام إلى ديارهم بفرحة عامرة بأداء مناسك الحج وابتهاجاً بلقاء أهلهم وذويهم غير أن هذه الفرحة شابها عادات سلبية تمثلت لدى البعض بإطلاق الأعيرة النارية والتي ينتج عنها أحياناً ضحايا بين القتيل والجريح ناهيك عن إزعاج وقلق المواطنين.

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من جهة أخرى بين الأهالي: أن العديد من الناس يتضرر من هذه الأعيرة النارية والتي تطلَق بصورة عشوائية وخاصة مع عودة الحجاج، وفي أغلب الأحيان يكون الضحية من أقارب الحجاج وذويهم، وأحياناً يصل الضرر إلى عدة منازل مجاورة وأيضاً زعزعة الاستقرار وقلق الأهالي، متسائلين متى سوف تختفي هذه الظاهرة السلبية؟!

وتابع الأهالي بالمنطقة: كان من الأفضل التعبير عن فرحة استقبال الحجاج بطريقة جديدة وحضارية أكثر، كأن يستقبلهم الأطفال بالأناشيد وتقديم الحلوى والمكسرات والورد والفل وتوزيع بعض الهدايا البسيطة لهم وترك ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي وفي الأماكن العامة والمكتظة بالمارة والأحياء السكنية، مع العلم أن هناك تحذيرات من الجهات المعنية بعدم إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية وعدم التهاون في ذلك

وناشد أهالي المنطقة عبر “متابعات الخليج 365” من الجهات ذات العلاقة بتطبيق العقوبة على كل مستخدم للسلاح في أي مناسبة؛ وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح وعدم إزعاج المواطنين، مثمنين الجهود المبذولة من قِبل المسؤولين بجازان للعمل على اختفاء هذه الظاهرة.