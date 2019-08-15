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نجوم عالميون أدوا الحج هذا العام
متابعات الخليج 365 - محمود نبيل
سلطت تقارير إعلامية دولية الضوء على العديد من مظاهر موسم الحج هذا العام في المملكة، والذي شهد كالعادة أداء عدد من المشاهير والنجوم العالميين في مختلف المجالات للفريضة المقدسة.
وعلى مستوى مشاهير الكرة، شارك كل من ديابي نجم فريق الأرسنال الإنجليزي السابق، والفرنسي فيليب كريستانفال، المحترف السابق في نادي برشلونة.
مغنية الراب الفرنسية
وفي عالم الغناء، أدت مغنية الراب الفرنسية ديامس، والتي تُعرف باسم ميلاني جورجيادس، فريضة الحج، وهي الثانية لها منذ أن اعتنقت الإسلام قبل 11 عامًا.
وقالت ديامس: “أدعو الجميع للقدوم إلى مكة المكرمة، أسأل الله أن يحقق ذلك لكل من يسعى له”.
بطلان من تونس
ومن بين المشاهير الحجاج في هذا العام، بطل فنون الدفاع عن النفس التونسي ثابت النغموشي، والبطلة العالمية التونسية روعة التليلي.
وتربعت آسيا على عرش أصحاب حجوزات الطيران إلى المملكة لأداء فريضة الحج، متفوقة على قارات العالم الأخرى من حيث أعداد المسلمين الذين جاءوا إلى مكة لأداء الفريضة المقدسة.
ووفقًا لدراسة أجرتها ترافيل بورت، فإن آسيا لديها أكبر عدد من الحجاج في مكة المكرمة للحج، بناءً على حجوزات الطيران التي تتم من خلال أنظمة التوزيع العالمية (GDS) إلى المطارات حول مكة المكرمة هذا العام.
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