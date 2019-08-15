شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في مومباي: إصدار التأشيرة الإلكترونية قبل السفر يجنبكم الترحيل من الهند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نبهت القنصلية السعودية في مومباي بالهند، المواطنين المتوجهين إليها ويحملون تأشيرة إلكترونية من نوع (E-VISA) إلى ضرورة التأكد من صدور التأشيرة بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة.

وأوضحت القنصلية عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الخميس)، أن هذه الخطوة تأتي لتجنب ترحيلهم عند الوصول إلى الهند.