شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في مومباي: إصدار التأشيرة الإلكترونية قبل السفر يجنبكم الترحيل من الهند والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
نبهت القنصلية السعودية في مومباي بالهند، المواطنين المتوجهين إليها ويحملون تأشيرة إلكترونية من نوع (E-VISA) إلى ضرورة التأكد من صدور التأشيرة بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة.
وأوضحت القنصلية عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الخميس)، أن هذه الخطوة تأتي لتجنب ترحيلهم عند الوصول إلى الهند.
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