شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المطيري لـ«الخليج 365»: انتهاء مشكلة العائلة السعودية في جورجيا.. وغادرت إلى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري لـ«الخليج 365»، مغادرة العائلة السعودية اليوم (الخميس) إلى المملكة من مطار «باتومي» بعد تدخل السفارة السعودية وإنهاء مشكلتها مع شركة سياحية جورجية التي حدثت يوم الجمعة الماضي.

ولفت السفير المطيري إلى أن العائلة مكونة من 3 أشخاص غادرت صباح اليوم إلى المملكة، مؤكداً عدم صحة تداول خبر احتجازها، بل كان اختلافاً في دفع مبالغ نقدية مع شركة سياحية جورجية.

وكان هاشتاق «احتجاز سعوديات بمطار جورجيا» قد نشط أخيراً وتصدر الترند السعودي خلال فترة ماضية.