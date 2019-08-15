، السفارة بجورجيا تنهي إجراءات عودة عائلة سعودية.. "المطيري": مشكلتهم سياحية ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب تداول شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

أكد السفير السعودي في جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، تدخّل السفارة لإنهاء إجراءات عودة عائلة سعودية من جورجيا بعد وقوعها في مشكلة سياحية قبل أيام، وتداول شائعات على مواقع التواصل.

وقال السفير رداً على استفسار لـ"الخليج 365": لقد وقعت لهم مشكلة سياحية فقط وتم حلها بعد تدخل السفارة وغادرت العائلة السعودية اليوم من مطار باتومي إلى المملكة.