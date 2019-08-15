“Check” استعلام عن وافد برقم الجواز موقع وزارة العمل السعودية لاستعلامات الوافدين

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفرت خدمة استعلام عن وافد برقم الجواز إلكترونيًا، بدلًا من الانتقال إلى موقع الوزارة، فعندما تقوم بالدخول إلى الموقع تستطيع الحصول على خدمة الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة، وكذلك استعلام عن هوية مقيم ويمكن أيضًا الاستعلام عن تغيير المهنة برقم الاقامة في الجوازات، وحينما نتحدث عن طريقة الحصول على هذه الخدمات نجد أنها في غاية السهولة.

برقم الإقامة أو رقم الجواز يتاح للمقيمين والوافدين بالمملكة استعلام عن وافد إلكترونياً، حيث تسهم الخدمة الإلكترونية الموفرة عبر موقع وزارة العمل السعودية في كافة التفاصيل عن العامل الوافد، والاستعلام عن سداد رسوم تجديد إقامة.

استعلام عن وافد برقم الإقامة

اهتمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجميع المغتربين والعاملين على أرضها، وكذلك بأبنائها أصحاب الأرض أنفسهم، ووفرت لهم الكثير من الخدمات وعلى رأسها الاستعلام عن وافد والتي ستتم من خلال الطريقة التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

قم بزيارة بوابة الخدمات الإلكترونية واختر منها خدمات إلكترونية للمنشآت.

قم بالدخول إلى خدمة استعلام عن وافد برقم الجواز، وأدخل البيانات بشكل صحيح.

اكتب رمز التحقق بطريقة صحيحة.

تكون بهذا قد استطعت استعلام برقم الجواز عن وافد الكترونياً، في أقل من دقائق قليلة وأنت في منزلك، والجدير بالذكر أنه يمكن أيضًا الاستعلام عن نطاق المؤسسة برقم إقامة العامل، من خلال موقع وزارة العمل فضلًا عن التعرف على صلاحية إقامة عامل في المملكة فجميع التفاصيل المتعلقة بالعامل ستحصل عليها.

استعلام عن هوية مقيم

والجدير بالذكر أنه يمكن التحقق من وافد استعلام برقم الجواز وذلك بأكثر من طريقة فيمكنكم الآن إجراء الاستعلام عن الوافد برقم الحدود، أو استعلام عن عامل برقم الاقامة، أو رقم الجواز وذلك كنوع من أنواع التسهيلات الإلكترونية التي تحاول أن تمنحها المملكة لأبنائها.