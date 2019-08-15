حج/ زائرات من طلائع  ضيوف الرحمن يصفن شعورهن بعد الوصول إلى المدينة المنورة



المدينة المنورة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واس

عبرت عدد من زائرات المسجد النبوي من طلائع الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد قضاء نسكهم وإتمام أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام عن فرحتهم بالسجود شكراً لله تعالى على تحقيق حلمهم وقدومهم إلى مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم للسلام عليه وعلى صاحبية رضوان الله عليهما.

وأبدوا إعجابهم جميعا على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم بما شاهدوه من خدمات وأعمال كرستها قيادة هذه الدولة المباركة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وأنفقت عليها بسخاء دون مِنّة كي يؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة .

وحول هذا الموضوع التقت مندوبة وكالة الأنباء

وأكدت الحاجة عفت أن الخدمات المقدمة في المدينتين المقدستين خدمات يشار لها بالبنان وتذكر للملأ هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم .

وأعربت الحاجة زينب من السودان عن شكرها لله سبحانه ثم شكرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين لتكريسها الجهود والرجال لخدمة ضيوف الرحمن مشيرة إلى الفرحة الغامرة التي تعيشها وهي في كفاف المسجد النبوي الذي يحتضن قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أداء الركن الخامس من أركان الاسلام.

ووصفت الشعور الروحاني التي تعيشه ويعيشه كل زائر بالمدينة المنورة التي دعى لها خير البرية علية أفضل الصلوات وأتم التسليم سائلة الله أن يحفظ قيادة المملكة العربية السعودية وأن يسبل عليهم الأمن والأمان .

وعبرت الحاجة معزبة من المغرب عن فرحتها التي تعيشها، واصفةً إياها بفرحة العمر بعد أن هيأ الله لها الحج وزيارة المدينة المنورة معبرة عن شكرها لله ولكافة القائمين على الحج وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين لما وجدوه ضيوف الرحمن من رعاية فائقة وخدمات جليلة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة .

//انتهى//

15:21ت م

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المدينة المنورة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واسعبرت عدد من زائرات المسجد النبوي من طلائع الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد قضاء نسكهم وإتمام أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام عن فرحتهم بالسجود شكراً لله تعالى على تحقيق حلمهم وقدومهم إلى مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم للسلام عليه وعلى صاحبية رضوان الله عليهما.وأبدوا إعجابهم جميعا على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم بما شاهدوه من خدمات وأعمال كرستها قيادة هذه الدولة المباركة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وأنفقت عليها بسخاء دون مِنّة كي يؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة .وحول هذا الموضوع التقت مندوبة وكالة الأنباء السعودية بعدد من الحاجيات القادمات إلى المدينة المنورة بعد أن منَ الله عليهم بأداء فريضة الحج حيث قالت الحاجة عفت من مصر والدموع في عينيها أنا لا أستطيع أن أصف شعوري وأنا بجوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبالقرب من قبر خير الأنام داعية الله أن يرزقها شربة من حوض النبي أنه سميع مجيب .وأكدت الحاجة عفت أن الخدمات المقدمة في المدينتين المقدستين خدمات يشار لها بالبنان وتذكر للملأ هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم .وأعربت الحاجة زينب من السودان عن شكرها لله سبحانه ثم شكرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين لتكريسها الجهود والرجال لخدمة ضيوف الرحمن مشيرة إلى الفرحة الغامرة التي تعيشها وهي في كفاف المسجد النبوي الذي يحتضن قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أداء الركن الخامس من أركان الاسلام.ووصفت الشعور الروحاني التي تعيشه ويعيشه كل زائر بالمدينة المنورة التي دعى لها خير البرية علية أفضل الصلوات وأتم التسليم سائلة الله أن يحفظ قيادة المملكة العربية السعودية وأن يسبل عليهم الأمن والأمان .وعبرت الحاجة معزبة من المغرب عن فرحتها التي تعيشها، واصفةً إياها بفرحة العمر بعد أن هيأ الله لها الحج وزيارة المدينة المنورة معبرة عن شكرها لله ولكافة القائمين على الحج وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين لما وجدوه ضيوف الرحمن من رعاية فائقة وخدمات جليلة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة .//انتهى//15:21ت م0052

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