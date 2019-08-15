السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم تعليم جازان المكلف يتفقد المستودعات المركزية



جيزان 14 ذوالحجة 1440هـ الموافق 15 اغسطس 2019م واس

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري اليوم ، مقر المستودعات المركزية التابعة للإدارة بالكربوس بمدينة جيزان.

وتجول الدويري على مرافق المقر مستمعاً لشرح عن محتويات المستودعات من الأثاث المدرسي والمكيفات والمقررات المدرسية ، فيما تابع عرضاً مرئياً قدمه مدير المستودعات علي مجممي عن ماتم انجازه خلال فترة العمل السابقة من نقل المقررات المدرسية والأثاث المدرسي والتجهيزات الخاصة بمدارس الطفولة المبكرة وتجهيزات المدارس بشكل عام ومدارس الحد الجنوبي بشكل خاص.

وقدم مدير عام التعليم بالمنطقة التهنئة لمنسوبي المستودعات بمناسبة عيد الأضحى المبارك مقدماً لهم الشكر على جهودهم وعملهم المتواصل خلال فترة إجازة عيد الأضحى ، موضحاً أن الزيارة تأتي للاطمئنان على سير العمل والاطلاع على مراحل الإنجاز في وصول المقررات وخطط الترحيل لمكاتب التعليم والعمل على تجاوز الصعوبات ، وذلك لضمان البداية القوية والناجحة للعام الدراسي المقبل،مشيداً بما اطلع عليه من مراحل الإنجاز والتي وصلت لمراحلها الأخيرة حسب خطة الاستعداد العامة التي أقرتها الإدارة مع بداية اجتماعات الاستعداد للعام الدراسي المقبل.

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14:44ت م

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