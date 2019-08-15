حج / بلدية الشوقية تحتفي بضيوف بيت الله الحرام



مكة المكرمة 14 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 15 أغسطس 2019 م واس

نظمت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مبادرة تطوعية خيرية للإحتفاء بضيوف بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات، حيث قامت البلدية ممثلة بالقسم النسائي بتقديم هدايا عينية متنوعة للحجاج و تهنئتهم بمناسبة أداء مناسك الحج.

وقدم القسم النسائي بالبلدية هدايا لحجاج بيت الله الحرام معبرين عن سرورهم بهذه المناسبة السعيدة، وذلك ضمن إطار اهتمام أمانة العاصمة المقدسة بتعزيز روح التعاون و تفعيل الدور الإجتماعي للبلدية وإبراز الأعمال التطوعية ومشاركة الحجاج فرحتهم وتسخير سبل الراحة لزوار بيت الله الحرام.

من جانبه أوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أن المبادرة تهدف إلى إيصال روح الإخاء والمحبة تجاه ضيوف بيت الله الحرام وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم مؤكداً تقديم أرقى الخدمات الإنسانية النبيلة والتي تعكس أخلاق أبناء هذا الوطن.

// انتهى //

14:39ت م

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