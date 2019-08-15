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حل مشكلة وقف حساب المواطن عن المتزوجة حديثاً

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2019-08-15

حل مشكلة وقف حساب متابعات الخليج 365 عن المتزوجة حديثاً

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن سبب وقف الدعم عن المتزوجة حديثاً، والتي تنتقل من حساب العائل الرئيسي قبل الزواج إلى حساب زوجها بعد الزواج.

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وردت خدمة العملاء في البرنامج على سؤال من مواطنة قالت فيه إن دعم حساب متابعات الخليج 365 توقف عنها بعد الزواج بالقول: في حال كانت الحالة الاجتماعية لديك “متزوجة” ستصبح حالة الأهلية “غير مؤهل” ولا بد من إضافتك كتابع مع رب الأسرة “الزوج” حتى لا يؤثر على نتيجة أهليته وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية سيتم احتسابك من ضمن مبلغ الدعم في حسابه.

وفي سياق متصل قال حساب متابعات الخليج 365 إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.





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