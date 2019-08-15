2019-08-15

حاولت تقبيله.. غضب وصدمة بعد هجوم معجبة على كاظم الساهر

متابعات الخليج 365 - متابعة

أقدمت معجبة بالفنان كاظم الساهر، على اقتحام المسرح خلال غنائه في الحفل الذي أحياه في إسطنبول أمس الأربعاء.



وأظهر مقطع فيديو انقضاض الفتاة على كاظم الساهر والإمساك به من عنقه، الأمر الذي أصابه بالصدمة والرعب، حيث حاول إبعادها.

وكان كاظم الساهر مندمجاً في غناء مقطع من أغنية “الحب المستحيل”، ولم يشاهد الفتاة عندما كانت تقترب من المسرح، إلا أنه تدارك الموقف، وطلب من حرسه الشخصي ترك الفتاة ليلتقط معها صورة “سيلفي”.

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صدمة:

وعبَّر متابعون عن صدمتهم من موقف الفتاة؛ لأنها هجمت على كاظم الساهر خلال اندماجه في الغناء دون مراعاة لمَن حضروا للاستماع إليه، كما أنها اعتدت على خصوصيات الفنان على المسرح.

ورحب آخرون بتصرف كاظم الساهر السريع الذي ظهر خلاله جلياً قدرته على ضبط أعصابة رغم التصرف غير المسؤول الذي فعلته، واصفين إياه بأنه “رجل ذوق للغاية”.

وأكدوا أن ما حدث من جانب الفتاة “قلة حياء” و”رخصت نفسها” بحسب وصف البعض، خاصةً وأنها حاولت تقبيله إلا أنه أبعد وجهه عنها احتراماً لنفسه ومحبيه.

وتعجبوا بقولهم: ما الذي يحدث لهذا الجيل، مراهقات متهورات، همهم الوحيد الشهرة والظهور الإعلامي، دون أدنى أحساس بالعواقب، مشددين على ضرورة تكثيف التوعية الأخلاقية والتوجيه زرع مخافة الله فيهم.