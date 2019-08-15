2019-08-15

لجنة سعودية في عدن للإشراف على انسحاب الانتقالي

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصلت لجنة سعودية إماراتية للإشراف على انسحاب المجلس الانتقالي اليمني من المؤسسات الحكومية في عدن.

من جهته، جددت الشرعية اليمنية رفضها أي حوار مع المجلس الانتقالي قبل انسحابه الكامل من المنشآت الحكومية في عدن، فيما ذكرت قناة الحدث أن الحماية الرئاسية تسلمت اليوم الخميس قصر المعاشيق من الانتقالي.

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وبحسب موقع “عدن الغد”، ستشرف اللجنة السعودية على أعمال انسحاب المجلس الانتقالي من المعسكرات التي سيطرت عليها قوات الانتقالي والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وطالبت قوات التحالف العربي برئاسة المملكة، قوات المجلس الانتقالي بالانسحاب من المواقع التي استولت عليها من قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.

واشترط التحالف إتمام الانسحاب قبل بدء حوار دعته إليه الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية وعناصر المجلس الانتقالي من أجل التوصل إلى تسوية.

وأسفرت معارك نشبت لعدة أيام بين الحكومة اليمنية والشرعية والمجلس الانتقالي عن استيلاء عناصر الأخير على العديد من معسكرات الفريق الأول فضلاً عن قصر معاشيق الرئاسي ومؤسسات أخرى.