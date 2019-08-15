شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة 12 ألف حاج عبر منفذ حالة عمار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أكد مدير جوازات منطقة تبوك اللواء سعيد بن محمد القحطاني مغادرة وتوديع 12 ألف حاج وحاجة من جنسيات متعددة، ضمن المرحلة الثانية والأخيرة لخدمة ضيوف الرحمن المغادرين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.

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وأوضح القحطاني خلال وقوفه ميدانياً لمتابعة خطة المغادرة بالمنفذ، أن جوازات المنطقة جندت كل طاقتها المادية والبشرية لخدمة الحجاج المغادرين إلى أوطانهم، الذين بدأوا الخروج من مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، بعد أن قدمت لهم الخدمات أثناء قدومهم في المرحلة الأولى.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمات والتسهيلات للحجاج المغادرين من جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، بمتابعة وإشراف أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وتوجيهه ببذل الجهود كافة لخدمة الحجاج المغادرين على أكمل وجه في تنفيذ هذه المرحلة، امتدادا لما تحقق من نجاح في تنفيذ المرحلة الأولى لقدوم الحجاج.

وأضاف اللواء القحطاني أن جوازات مدينة الحجاج قدمت كافة التسهيلات لمغادرة الحجاج وعودتهم إلى أوطانهم سالمين، بمتابعة مباشرة من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.