السعودية | 4 حفلات لـ 6 فنانين بموسم السودة.. وهذه التفاصيل

شكرا لقرائتكم 4 حفلات لـ 6 فنانين بموسم السودة.. وهذه التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن الحفلات الفنية التي ستقام في شهر أغسطس ضمن موسم السودة، الذي يشهد حضوراً سعودياً وخليجياً وعربياً، في خطوة تقدمها الهيئة ضمن مشاركاتها المتنوعة في جميع مواسم السعودية.

وسيشهد "موسم السودة" ليالي فنية وطربية يحييها نخبة من الفنانين السعوديين والخليجيين والعرب، على مسرح "طلال مدّاح" بقرية المفتاحة.

وسيكون عشّاق الفن الخليجي على موعد مع الفنانة أحلام في أولى حفلات "موسم السودة" في 16 أغسطس، ثم يطل القيصر كاظم الساهر في الحفلة الثانية في 22 أغسطس، تليها حفلة الفنانين راشد الماجد وأصيل أبو بكر في 29 أغسطس، ويختم حفلات الموسم كل من الفنانة الكويتية نوال وأخطبوط العود عبادي الجوهر في 30 أغسطس.