، حمى الذهب تجتاح بنوك العالم.. السعودية تتصدر عربياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتياطي المملكة بلغ 1.862 تريليون ريال نهاية العام الماضي

كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن احتياطات الدول العربية من الذهب بلغت في أغسطس الجاري نحو 1300 طن، من أصل 34 ألف طن تملكها دول العالم من المعدن النفيس.

وأظهرت البيانات، نقلاً عن وكالة "نوفوستي" الروسية، أن السعودية تتصدر الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك 323.1 طناً، وهو ما يعادل نحو ربع الاحتياطيات التي تمتلكها الدول العربية من المعدن الأصفر.

وتعتبر احتياطيات السعودية جزءاً من احتياطاتها الدولية، المؤلفة من الذهب والنقد الأجنبي وحقوق السحب.

ووفقاً لبيانات "مؤسسة النقد العربي السعودي" فقد بلغ إجمالي الاحتياطيات السعودية نهاية العام الماضي 1.862 تريليون ريال أي نحو 496.5 مليار دولار.

وبعد السعودية، يأتي لبنان في المرتبة الثانية عربياً باحتياطيات ذهبية تبلغ 286.8 طناً، ثم الجزائر بـ173.6 طناً، تليها ليبيا بـ116.6 طناً، في حين جاء العراق بالمرتبة الخامسة باحتياطي 96.3 طناً.

تجدر الإشارة إلى أن احتياطيات الذهب المذكورة هي عبارة عما تملكه البنوك المركزية العربية ولا علاقة لها باحتياطات الذهب غير المستخرجة.