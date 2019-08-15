، حمى الذهب تجتاح بنوك العالم.. السعودية تتصدر عربياً ،

- 1/2
- 2/2
كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن احتياطات الدول العربية من الذهب بلغت في أغسطس الجاري نحو 1300 طن، من أصل 34 ألف طن تملكها دول العالم من المعدن النفيس.
وأظهرت البيانات، نقلاً عن وكالة "نوفوستي" الروسية، أن السعودية تتصدر الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك 323.1 طناً، وهو ما يعادل نحو ربع الاحتياطيات التي تمتلكها الدول العربية من المعدن الأصفر.
وتعتبر احتياطيات السعودية جزءاً من احتياطاتها الدولية، المؤلفة من الذهب والنقد الأجنبي وحقوق السحب.
ووفقاً لبيانات "مؤسسة النقد العربي السعودي" فقد بلغ إجمالي الاحتياطيات السعودية نهاية العام الماضي 1.862 تريليون ريال أي نحو 496.5 مليار دولار.
وبعد السعودية، يأتي لبنان في المرتبة الثانية عربياً باحتياطيات ذهبية تبلغ 286.8 طناً، ثم الجزائر بـ173.6 طناً، تليها ليبيا بـ116.6 طناً، في حين جاء العراق بالمرتبة الخامسة باحتياطي 96.3 طناً.
تجدر الإشارة إلى أن احتياطيات الذهب المذكورة هي عبارة عما تملكه البنوك المركزية العربية ولا علاقة لها باحتياطات الذهب غير المستخرجة.
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440 02:52 PM
احتياطي المملكة بلغ 1.862 تريليون ريال نهاية العام الماضي
كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن احتياطات الدول العربية من الذهب بلغت في أغسطس الجاري نحو 1300 طن، من أصل 34 ألف طن تملكها دول العالم من المعدن النفيس.
وأظهرت البيانات، نقلاً عن وكالة "نوفوستي" الروسية، أن السعودية تتصدر الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك 323.1 طناً، وهو ما يعادل نحو ربع الاحتياطيات التي تمتلكها الدول العربية من المعدن الأصفر.
وتعتبر احتياطيات السعودية جزءاً من احتياطاتها الدولية، المؤلفة من الذهب والنقد الأجنبي وحقوق السحب.
ووفقاً لبيانات "مؤسسة النقد العربي السعودي" فقد بلغ إجمالي الاحتياطيات السعودية نهاية العام الماضي 1.862 تريليون ريال أي نحو 496.5 مليار دولار.
وبعد السعودية، يأتي لبنان في المرتبة الثانية عربياً باحتياطيات ذهبية تبلغ 286.8 طناً، ثم الجزائر بـ173.6 طناً، تليها ليبيا بـ116.6 طناً، في حين جاء العراق بالمرتبة الخامسة باحتياطي 96.3 طناً.
تجدر الإشارة إلى أن احتياطيات الذهب المذكورة هي عبارة عما تملكه البنوك المركزية العربية ولا علاقة لها باحتياطات الذهب غير المستخرجة.
، حمى الذهب تجتاح بنوك العالم.. السعودية تتصدر عربياً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حمى الذهب تجتاح بنوك العالم.. السعودية تتصدر عربياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.