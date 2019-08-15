، بالفيديو.. من هو الطفل "علي" الذي خطف القلوب في السوبر الأوروبي؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - سلم الكأس إلى كابتن ليفربول

خطف الطفل "علي" الأضواء في مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي، والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء 14 أغسطس في مدينة إسطنبول التركية.

وفي تقرير مصور، قالت "سكاي نيوز عربية"، كان الطفل علي تورغانبيكوف من كازاخستان أحد نجوم مباراة كأس السوبر الأوروبية، فهو من قام بتسليم الكأس إلى جوردان هندرسون قائد نادي ليفربول، عقب الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح 5 - 4 إثر تعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

وكان "علي" يجلس إلى جوار ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويبلغ "علي" من العمر 10 أعوام، وقد وُلِد بدون ساقين.

وزار "علي" طرفي النهائي قبل يوم من المباراة، والتقط العديد من الفيديوهات والصور التذكارية وهو يلعب الكرة مع لاعبي ليفربول وتشيلسي، ويأمل "علي" أن يصبح يوماً ما بطلاً أوليمبياً.