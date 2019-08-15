، لجنة سعودية تصل إلى عدن للإشراف على انسحاب "الانتقالي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشرعية" جددت رفضها للحوار قبل خروجهم من المنشآت الحكومية

وصلت اليوم لجنة سعودية للإشراف على انسحاب "الانتقالي" من المؤسسات الحكومية في #عدن؛ فيما جددت الشرعية رفضها أي حوار مع "الانتقالي" قبل انسحابه الكامل من المنشآت الحكومية في #عدن.

وأكدت إخبارية "الحدث" أن الحماية الرئاسية تَسَلمت قصر المعاشيق من "الانتقالي".

وكان موقع "عدن الغد" قد قال إن اللجنة السعودية ستشرف على أعمال انسحاب المجلس الانتقالي من المعسكرات التي سيطرت عليها قوات الانتقالي والمؤسسات الحكومية الأخرى.