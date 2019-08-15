الذهب يستقر قرب أسعار الأمس تعرف على أسعار اليوم الخميس في محلات المشغولات بالمملكة اليوم

الذهب من أهم المعادن النفيسة التي تحرص الدول، والمؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم، والمستثمرين والمواطن العادي، على اقتنائها و فالذهب معدن أمن للاستثمار على المدى البعيد، وسنقدم لكم سعر الذهب في المملكة فالذهب منذ قدم التاريخ وهو يستخدم للحلى والتزين للنساء، وفي منطقتنا العربية تتفاخر به النساء ويقدم كهدية ثمينة في المناسبات السعيدة.

شهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تذبذب كبير في أسعاره، وارتفع بصورة كبيرة نتيجة عدة عوامل سنقدمها في داخل المقال، وسوف نقدم لكم الأسباب التي تتحكم في سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب في السوق السعودي اليوم الخميس

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار ذهب عيار 24 183 49 ذهب عيار22 168 45 ذهب عيار21 160 43 ذهب عيار18 137 37 ذهب عيار 14 107 29 ذهب عيار 12 91 25 ذهب عيار10 76 21 سعر الجنيه الذهب 1286 344 سعر أوقية الذهب 5750 1526 سعر سبيكة الذهب سعر كيلو الذهب 184050 49080

التوقعات لأسعار الذهب العالمية في الفترة القادمة

تشير التوقعات إلى أن الذهب سيرتفع في الفترة القادمة، إذا أستمر التصعيد والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على هذا المستوى، مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الأمر الذي سيجعل الطلب على الذهب يزداد، وبالتالي يرتفع سعره، ويعتبر المعدن النفيس في هذه الأوضاع هو الملاز الأمن للاستثمار، وأستبعد الخبراء الاقتصاديون اتجاه كبار المستثمرين إلى البيع في الفترة القادمة، ويعتبر أسعار الذهب الحالية هي الأعلى منذ عام 2011.

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أسباب ارتفاع الذهب في الأسواق العالمية حالياً

من أهم أسباب ارتفاع الذهب حالياً هو تخفيض سعر الفائدة الأمريكية. التوترات بين إيران والدول الغربية وأمريكا بسبب ناقلات النفط في مضيق هرمز. التوترات والحرب التجارية بين أمريكا والصين مما جعل الذهب ملازاً أمناً للاستثمار. خفض قيمة اليوان الصيني مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار.

نتابع معكم أخر تطورات أسعار الذهب لحظة بلحظة، من خلال اخر التقارير والأسعار للمعدن الأصفر، وكان المعدن الأصفر قد قفز بنسبة 2% ، وبذلك تكون أكبر زيادة في سعر الذهب منذ فترة كبيرة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 9/8/2019 في الأسواق العالمية، نتيجة عدة أسباب من أهمها المخاوف من تباطؤ نمو الافتصاد العالمي، وخاصة الافتصاديات الكبري، نتيجة الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وفرض الرسوم الجمركية بين البلدين، على البضائع وتعثر مفاوضات خروج أنجلترا من الاتحاد الأوروبي، والتوتر في منطقة الخليج.

تحديث اليوم: ذادت الأسعار الخاصة بالذهب في العقود الأجلة بنسبة 0,6 % ليصل سعر الأوقية إلي 1527 $ للأوقية، بسبب الاحتجاجات في هونج كونج وأغلاق مطار هونج كونج الذي يعد واحد من أكبر المطارات في العلم، أزدحاماً في حركة الشحن الجوي بسبب قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلي الصين لمحكماتهم.

تحديث أستقر الذهب عند أعلى مستويات وصل إليها بالأمس، وحافظ عليها عند تعاملات اليوم الخميس، الموافق 15/8/2019، ومازال السوق يترقب التقلبات التي تحدث في البيانات التي تصدرها المؤسسات الاقتصادية عن تباطؤ النمو العالمي.