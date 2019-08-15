تغريدة قطرية تشعل الانتقادات السعودية والإماراتية

دوَن رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم، تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يتحدث فيها عن سوء توزيع الأدوار في التحالف السعودي الإماراتي.

وقال الشيخ حمد في تغريدته: “لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة”، مضيفا: “إذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله، بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار، ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة”.

تغريدة الشيخ حمد أثارت ضجة على تويتر، واعتبر مغردون أنها تستهدف الإمارات والسعودية، مؤكدين على عمق ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين، واستشهد بعضهم بتصريح سابق لأمير منطقة مكة، خالد الفيصل الذي قال فيه إن “السعودي إماراتي والإماراتي سعودي”.

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يأتي ذلك وسط تكهنات عن خلافات بين أبو ظبي والرياض، حول المعارك التي دارت مؤخرا في مدينة عدن اليمنية، وسيطرت خلالها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات على العاصمة المؤقتة لليمن، بعد اشتباكات مسلحة مع القوات التابعة لحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من السعودية.

وإلا أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الرياض، زار العاهل سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ليؤكد على قوة العلاقات بين البلدين في محاولة لدحض التكهنات عن خلافات بين بلاده والسعودية حسب صحيفة القدس العربي.