شاهد الفيديو شاعر يحرض على العنف وهجر المرأة في السعودية

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لأحد الشعراء في المملكة العربية السعودية وهو يلقي قصيدة حملت في طياتها تحريضياً على العنف وهجر المرأة ، الأمر الذي أثار غضب كثير من النساء السعوديات وكذلك الرجال.

وبحسب القصيدة للشاعر فأنه يقول فيها ان المحكمة شرعت قوانين وأحكام جعلت من المرأة مستفيدة منها ، حيث انتشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #شاعر_يحرض_علي_العنف_والهجر ، وذلك رفضاً لهذه القصيدة.

وقالت إحدى المغردات على تويتر :" ألم يسمع بوصية الرسول الشهيرة رفقاً بالقوارير ، ألم يسمع بحكمة معاوية يغلبهن اللئام ويغلبن الكرام ، ألم يعلم بان احترام المرأة شرف وتقديرها مروءة لا ينالها الا الرجال".

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وقال مغرد يدعى أبو محمد ان :" الشرع حلل أربعة يا جاهل تعدل بينهن والا واحدة ، وضرب الحريم بالحديده فهذا شرع الجهال أمثالك ، والى حولك تصفق دجاج ما تعرف ما هو السالفه تحسب ضرب الحريم مرجلة وما هي خسه ، وهجرها بعيالها يا سفيه فهذه منك خسه ما هي مرجله لا هي وعيالها بيجعون".

كما غرد الكثير من المتابعين على تويتر وعبروا عن غضبهم وسخطهم من قصيدة الشاعر الذي يحرض على العنف وهجر المرأة .