منظمات البيئة العربية والدولية للسعودية: قمتم بدور عظيم لحماية أرواح الحجاج

قدَّمت عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأرصاد والبيئية، التهنئة للمملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على النجاحات والأعمال الكبيرة التي نُفِّذت خلال موسم حج هذا العام.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «نهنئ حكومة المملكة العربية السعودية على ما قدَّمته هيئة الأرصاد من خدمات جليلة، وتوقعات دقيقة بعدة لغات، ساهمت في حماية ملايين الأرواح وصون الممتلكات».

كما غرَّد حساب برنامج الأمم المتحدة للبيئة على «تويتر»: «نهنئ حكومة المملكة العربية السعودية والأرصاد وحماية البيئة بنجاح موسم الحج ونشكر جميع العاملين بهذا النجاح على جهودهم في حماية ورقابة البيئة في هذا الموسم».

وفي رسالة تهنئة، قال حساب المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة: «نهنئ الزملاء في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية الشقيقة على جهودهم الحثيثة التي بذلوها والمتمثلة في التوقعات الدقيقة لأحوال الطقس مما ساهم في حماية أرواح المسلمين خلال أدائهم مناسك الحج».

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وحملت رسائل التهنئة صورًا لأنشطة المملكة وأعمالها في المجال البيئي والأرصادي وبعض برامجها التوعوية.

وأشاد الحساب الرسمي للأرصاد الباكستاني، عبر «تويتر»، بالعمل المميز في نشر معلومات الارصاد بأربع لغات لتسهيل التعرُّف عليها من قِبَل الحجاج، مرفقةً عددًا من النشرات المقدَّمة باللغة الأوردية التي بثّتها الهيئة بشكل يومي خلال فترة الحج.

وكانت الهيئة قد أعلنت نجاح أعمالها ببث 600 نشرة جوية على المشاعر المقدسة، وتنفيذ 766 جولة تفتيشية للتأكد من الالتزام البيئي في موسم الحج، وما حقَّقته التوقعات المعنية بطقس المشاعر ورصد الظواهر الجوية بدقةٍ عاليةٍ.

فيما راقبت جودة الهواء من خلال نشر محطات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، إضافة لأجهزة قياس متحركة لضمان جودة الهواء في مناطق تواجد الحجَّاج.