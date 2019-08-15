بالأسماء.. مشاهير الرياضة والموسيقى العالميين يشاركون في أداء فريضة الحج

من بين قرابة 2.5 مليون حاج وصولوا إلى مكة، أدى العديد من مشاهير العالم الركن الخامس من أركان الإسلام هذا العام، ونشر موقع «kawa»، في نسخته الفرنسية تقريرًا رصد فيه عددًا من المشاهير من عالم الموسيقى أو الرياضة، الذين حرصوا على أداء هذه الفريضة.

وأشار الموقع إلى أنه من أبرز المشاهير الذي حرصوا على الذهاب إلى مكة مغنية الراب الفرنسية ميلاني جورجيادس المعروف باسم «ديامس»، التي اعتنقت الإسلام في ديسمبر 2008؛ حيث أدت الفنانة الفرنسية الحج للمرة الثانية، لكن رحلتها هذا العام مختلفة؛ حيث أصبحت الآن على دراية أفضل بمعنى مراحل وطقوس الحج، ما جعلها تجربة روحية أكثر من ذي قبل.

وقالت ديامس وتعليقًا على فيديو نشرته على حسابها إنستجرام عن الحج: «مع خالص تحياتي، أتمنى لجميع إخواني وأخواتي أن يأتوا إلى مكة يومًا ما، أسأل الله ذلك، لكل من يسعى، وكل من يسمع....».

وأوضح الموقع أنه من بين المشاهير الذين شاركوا في موسم الحج 2019، لاعب كرة القدم المصري الدولي محمد صلاح الذي استبدل قميص ليفربول بالإحرام، وكذلك لاعب أرسنال السابق أبو ديابي والفرنسي فيليب كريستانفال، المحترف السابق في نادي برشلونة.

كما أدى فريضة الحج هذا العام بطل فنون الدفاع عن النفس التونسي ثابت النغموشي، والبطلة العالمية التونسية روعة التليلي.

وشارك قرابة 2.5 مليون حاج مناسك في أكبر تجمع سنوي للمسلمين في العالم دون أي حوادث؛ حيث أكد المسؤولون أن الخطط اللوجيستية والأمنية والصحية كانت ناجحة بالرغم من هطول أمطار غزيرة في بعض الأيام.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن نتائج إحصاءات الحج لعام 1440هـ؛ حيث بلغ إجمالي الحجاج (2489406) حجاج، منهم (1855027) حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (634379) حاجًّا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته (67%).

وبلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (1385234) حاجًّا، وبلغ عدد الحاجَّات من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (1104172) حاجَّة.

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وبمقارنة إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام 1440هـ بأعداد حجاج العام الماضي 1439هـ، يتضح زيادة أعداد حجاج هذا العام بواقع (117731)؛ حيث بلغ إجمالي أعداد حجاج عام 1439هـ (2371675).

وفيما يخص الحجاج القادمين من خارج المملكة، فقد بلغ عدد حجاج دول مجلس التعاون الخليجي (31884) حاجًّا بنسبة (2%)، وبلغ عدد حجاج الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي (414750) حاجًّا بنسبة (22%)، وبلغ عدد حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية (1126633) حاجًّا بنسبة (61%).

أما حجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية، فقد بلغت أعدادُهم (187814) حاجًّا بنسبة (10%)، وبلغ عدد حجاج الدول الأوروبية (67054) حاجًّا بنسبة (4%)، بينما بلغ عدد حجاج دول أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا (26892) حاجًّا بنسبة (1%).

ووصل (1741568) حاجًّا من الحجاج القادمين من خارج المملكة عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (96209) منهم عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (17250) حاجًّا، وتنوعت كثافة وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية على عدة فترات زمانية.

ووصل (614919) حاجًّا من خارج المملكة خلال الفترة من بداية الموسم وحتى 18 من ذي القعدة، بينما وصل (808311) حاجًّا خلال الفترة (من 19 إلى 29) من شهر ذي القعدة، واستكمل (431797) حاجًّا وصولهم إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة (من 1 إلى 8) من شهر ذي الحجة.

ونشرت السلطات أكثر من 120 ألف فرد من قوات الأمن وأكثر من 30 ألفًا من العاملين بالقطاع الصحي للحفاظ على سلامة الحجاج وتقديم الإسعافات الأولية لهم، بينما استضافت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج استضافت خلال حج هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف دول العالم.

وسخرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج جميع إمكاناتها بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتقديم أرقى الخدمات والتسهيلات إذ تمكن ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.