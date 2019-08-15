بالصور.. صحيفة فرنسية ترصد تضحيات رجال الأمن لخدمة الحجَّاج

رصدت صحيفة فرنسية التضحيات والجهود التي قام بها رجال الأمن بالمملكة، خلال موسم حج 2019، من أجل التخفيف على ضيوف الرحمن، مُشِيدةً بالتنظيم الذي شهده موسم الحج هذا العام، لضمان سلامة وراحة الحجَّاج.

وقالت صحيفة «Ajib» الإلكترونية: استفاد أكثر من 2.4 مليون حاج من الخدمة الجيدة التي قدَّمتها مختلف الجهات المعنية في المملكة هذا العام، والتي لا يمكن رؤيتها في أي مكان آخر في العالم.

وأضافت: «تسعى المملكة العربية السعودية كل عام لخدمة ضيوف الرحمن من خلال تكريس موارد بشرية ومالية هائلة، لضمان تقديم خدمات كريمة يشرف عليها محترفون مُدرَّبون ومؤهلون».

وأشارت إلى أنَّ فرع الدفاع المدني السعودي أعلن عن مشاركة أكثر من 33 دائرة حكومية وشركة استشارية في خطط طوارئ الحجّ لهذا العام لضمان أعلى معايير الأمن للحاج، من خلال مشاركة أكثر من 17000 من أفراد الدفاع، يدعمهم 1500 متطوع.

Advertisements

وأكَّدت أن هذا التجمع السنوي يعد نموذجًا للتنظيم والتخطيط؛ إذ يعتمد نجاح هذا الحدث على جدية المنظمين وسلوك المشاركين الجيد، ما دفع منظمة الصحة العالمية لتهنئة السعودية على نجاحها في تنظيم موسم هذا العام دون تسجيل تفشِّي أمراض.

وعبر حسابها الرسمي على موقع تويتر غرَّدت المنظمة قائلة منظمة الصحة العالمية: «تُهنئ منظمة الصحة العالمية الحكومة السعودية ووزارة الصحة على استضافتها الناجحة لموسم الحجّ هذا العام 1440 دون الإبلاغ عن أي من أحداث الصحة العامة أو (تفشي) الأمراض في صفوف الحجيج».

ورفع الحجاج المستفيدون من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1440هـ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وثمّن الضيوف الخدمات التي تلقوها خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، من ضيافة كريمة، وحفاوة ملكية كبيرة، بعد أن مَنّ الله عليهم بأداء فريضة حج هذا العام على نفقة خادم الحرمين الشريفين، سائلين الله أن يحفظ حكومة المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه.