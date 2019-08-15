سفارة السعودية بإندونيسيا تذكر رعايا المملكة بـ«الوصايا السبع»

جددت سفارة المملكة العربية السعودية في إندونيسيا، طلبها للمواطنين بضرورة أخذ سماح رسمي في حال الزواج، مُطالبة باستشارتها لتفادي الملاحقة القانونية.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعادت سفارة المملكة في إندونيسيا تغريد بيان لها، يتضمن نصائح وإرشادات وتحذيرات هامة للمواطنين.

ونصحت السفارة المواطنين بالحصول على إذن رسمي بالزواج، ومراجعة السفارة وأخذ الاستشارة اللازمة قبل الإقدام على الزواج؛ لتفادي دفع تكاليف مالية عالية أو التوقيع على مستندات قد تدينه فيما بعد، ومما قد يتسبب له في ملاحقات قانونية .

وأوصت السفارة بعدم دفع أي مبالغ مالية لموظفي الجهات الرسمية بالمطارات أو مزودي الخدمات اللوجستية داخل وخارج المطار، وعدم تقديم أي تبرعات وهبات مالية لأي جهة أو جمعية أو منظمة في جمهورية إندونيسيا، مُطالبة بمراجعة السفارة عند الرغبة في ذلك؛ ليتم بحث ذلك بالطرق القانونية وعبر القنوات الرسمية .

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وحذرت السفارة من ترويج وتعاطي المخدرات في إندونيسيا؛ لأن ذلك يوقع مرتكبها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الداخلي الإندونيسي بالسجن لأربع سنوات للمتعاطي، والإعدام للمروج، وغرامة مالية تصل إلى 850 ألف دولار.

وطالبت السفارة كافة المواطنين بالتقيد التام بمواعيد مغادرة رحلاتهم من مطارات إندونيسيا عامة ومطار جاكرتا خاصة، والالتزام بمدة التأشيرة الممنوحة لهم مسبقًا ومدتها 30 يومًا؛ حيث توجد غرامة مالية قدرها مليون روبية اندونيسية، عن كل يوم تأخير بعد المدة الممنوحة مسبقًا للزائر .

وأوصت السفارة المواطنين بإنهاء إجراءات حجوزات الفنادق لكامل المدة عبر المكاتب المعتمدة في المملكة وتفادي التعامل مع الأشخاص مباشرة أو المواقع الوهمية؛ لأمن وسلامة المواطن من عمليات النصب والاحتيال.

كما أوصت بالابتعاد عن الأماكن المشبوهة وأخذ الحيطة والحذر خلال مدة بقائهم في جمهورية إندونيسيا .